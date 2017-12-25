Распятый Санта: жителей Нью-Йорка возмутила картина, которая появилась возле одного из соборов города

В рождественскую ночь в центре Нью-Йорке возле собора Святого Патрика появилась картина, на которой изображен Санта Клаус распятый на кресте над кучей подарков.

Такая картина возмутила жителей города, сообщает The New York Post.

Как отмечает издание, эта картина, работа Роберта Сенеделла, уже была убрана из галереи Манхэттена из-за жалоб посетителей. Поэтому художник решил принести картину к стенам собора.

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«Относительно собора Св.Патрика, я всегда думал над тем, чтобы картина была здесь накануне Рождества, чтобы люди видели это во время служения и понимали, что произошло – комерциализировалось одно из наиболее религиозных событий в истории. Вот и вся идея», - отметил автор.

Однако жители города считают появление такой картины возле одного из соборов накануне Рождества кощунством и неуважением по отношению к верующим. По мнению некоторых, таким образом автор пытается «разрушить Рождество для детей и семей, выходящие с Мессы».