В Берлине пенсионер угрожал девушке пистолетом, чтобы та уступила место в метро

В метро Берлина пожилой мужчина потребовал у девушки уступить ему место, угрожая огнестрельным оружием. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции Берлина, передает Европейская правда.

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Инцидент произошел во второй половине дня в понедельник. "Согласно сообщениям свидетелей, в 16.50 на станции Borsigwerke 78-летний мужчина агрессивно требовал у 25-летней девушки уступить ему место", - говорится в сообщении.

Мужчина заявил, что является полицейским, и показал ей пистолет в своей продуктовой сумке. После этого он сменил вагон. Полиция задержала пенсионера и, установив личность, отпустила. Сейчас проводится расследование по факту угроз и нарушения закона об оружии.

Как сообщал УНИАН, недавно в киевском метро голый мужчина пытался угнать поезд.