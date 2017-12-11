Голый мужчина в киевском метро: дебошир ругался и бил полицейских, потом угодил в больницу (видео)

Мужчину, который голый бегал в столичной подземке и с кулаками бросался на сотрудников полиции, доставили в больницу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева.

"Инцидент произошел в вестибюле станции метро "Позняки". При попытке полицейских и дежурной по станции успокоить агрессивного пассажира он оказывал сопротивление. Однако правонарушителя задержали и передали врачам", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в дежурную часть управления полиции метрополитена от дежурной по станции поступило сообщение о том, что на платформе находится обнаженный мужчина. Сотрудник полиции пытался успокоить мужчину, но на замечания он не реагировал.

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Кроме того, мужчина начал ругаться и ударил полицейского. Потом прыгнул в вагон и проехал еще несколько остановок. На станции метро "Красный хутор" работник полиции, который пытался задержать правонарушителя, получил удар по голове. Однако мужчину задержали и вызвали "скорую".

Выяснилось, что задержанный - 29–летний уроженец Черниговщины, который находится на учете, поскольку имеет проблемы с психическим здоровьем. Мужчина находится в больнице.

Следственным отделом управления полиции в метрополитене Главного управления Национальной полиции в городе Киеве начато уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Как сообщали СМИ, в киевском метрополитене на станции метро "Красный хутор", конечной на Сырецко-Печерской линии,разгуливал абсолютно голый мужчина. Ему удалось даже ворваться в кабину машиниста.