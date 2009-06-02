Человек-паук покорил небоскреб и под аплодисменты был задержан полицией

Ален Робер – знаменитый человек-паук, взобрался на очередной небоскрёб, на этот раз в Сиднее

После чего под аплодисменты зевак был задержан полицией, сообщает агентство Франс-пресс. Робер не использовал никакого снаряжения, высота здания 219 метров. Наблюдали за восхождением около 200 человек, и властям города пришлось перекрыть прилегающие улицы, чтобы обезопасить людей.

Ранее француз покорил Эмпайр Стейт Билдинг в Нью-Йорке, парижскую Эйфелеву башню и знаменитые небоскрёбы – близнецы Петронас в Куала-Лумпуре.

Эхо Москвы