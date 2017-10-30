В Британии будут расследовать действия депутата, который посылал помощницу покупать секс-игрушки

Кабмин должен расследовать, нарушил ли депутат-консерватор Марк Гарнье министерский кодекс после того, как он признал, что просил своего бывшего помощника покупать сексуальные игрушки, пишет The Guardian.

Речь идет о том, что депутат посылал свою помощницу Керолину Эдмондсон, которой дал прозвище "сахарные сиськи".

Депутат не отрицает обвинения относительно событий, которые произошли в 2010 году. Отмечается, что консерватор дал Эдмондсон деньги, чтобы та приобрела секс-игрушки для его жены и для женщины, которая работает в его избирательном округе.

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Он также заявил, что прозвище он дал помощницы, не что иное, как ссылка на популярную комедию BBC Гэвина и Стейси, и что это не считается преследованием.

Как известно, Гарнье женат и имеет трех детей.