Африканцы хотят ступить на Луну раньше китайцев

Президент Уганды Йовери МУСЕВЕНИ призвал к скорейшему объединению стран восточной Африки, которое, по его мнению, необходимо для успешного решения ряда проблем, в частности, для осуществления африканского проекта полета человека на Луну.

Как передает агентство France Presse, выступая перед ведущими юристами страны, Й.МУСЕВЕНИ заявил, что американцы и русские уже посылали экспедиции на Луну, Китай и Индия скоро сделают это. И только африканцы, по мнению угандийского лидера, остаются на месте. «Мы должны полететь туда и спросить: «Что вы, ребята, тут делаете?», - предложил президент Уганды.

Африканцы, по его мнению, должны знать, чем занимаются на Луне представители развитых стран. Й.МУВЕСЕНИ убежден, что ни одна из африканских стран не может самостоятельно воплотить в жизнь космический проект. Зато объединившись, они смогут решить эту задачу.

Президент выступил за создание единого политического и экономического пространства на востоке Африки. Объединение позволит не только осуществить африканский космический проект, но и решить многие насущные проблемы региона. Й.МУВЕСЕНИ призвал юристов всячески способствовать этому процессу.

Предложения президента Уганды во многом совпадают с позицией лидера ливийской революции Муаммара КАДДАФИ. Избранный в феврале 2009 года председателем Африканского союза, М.КАДДАФИ является горячим сторонником идеи создания Соединенных Штатов Африки, которые объединили бы все страны континента.