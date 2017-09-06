В США полицию "напугали" красные воздушные шары, привязанные к решеткам канализации (фото)

Полиция города Литиц в штате Пенсильвания, на улицах заметила необычную «промоакцию» к выходу новой версии фильма «Оно».

Напомним, в фильме клоун Пеннивайз крадет детей и оставляет воздушные красные шары, привязанные к решеткам канализации. Во вторник полиция обнаружила несколько таких же шаров.

«Мы отдаем должное их творчеству, однако мы хотим, чтобы местные шутники знали, что мы были очень напуганы, когда убирали эти воздушные шары, мы с уважением просим их не делать этого снова», - говорится в сообщении.

Накануне красные воздушные шары были замечены в Австралии, однако там они сопровождались сообщениями с анонсом фильма. В Литице никаких сообщений не было.