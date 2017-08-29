В России устроили погоню со стрельбой за пьяным трактористом (фото, видео)

В Иркутской области (РФ) полицейские применили табельное оружие для задержания водителя трактора, который проигнорировал законные требования остановиться и попытался скрыться. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Иркутской области.

Так, в ходе преследования нарушитель попытался причинить технические повреждения служебной машине, используя прикреплённый к трактору агрегат для скоса травы.

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"В сложившихся условиях заблокировать агротехнику не представлялось возможным, поэтому полицейские приняли решение применить оружие, произведя несколько выстрелов по колёсам трактора. Только после принятия таких мер сотрудники ДПС задержали правонарушителя", - говорится в сообщении.

Им оказался 39-летний местный житель, который находился в состоянии алкогольного опьянения.

Как сообщал УНИАН, в Британии фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от остановки сердца после того как его сбил трактор, в кабине которого находилась собака.