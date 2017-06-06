В Британии собака задавила на тракторе своего хозяина

17:17, 06 июня 2017
Курьёзы
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Собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель.

Медики не успели спасти 70-летнего фермера / The Telegraph

В Британии фермер-мультимиллионер Дерек Мид умер от остановки сердца после того как его сбил трактор, в кабине которого находилась собака. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на близкий к семье погибшего источник.

Как сообщается, собака фермера запрыгнула в кабину трактора и случайно завела двигатель.

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На место происшествия прибыли полиция и медики, но спасти отца троих детей не удалось.

Напомним, ранее УНИАН сообщал, что дорожники в России нанесли разметку поверх сбитого кота.

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Теги: #британский фермер