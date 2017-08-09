В Тернополе автонарушитель без водительских прав демонстративно пил пиво перед полицейскими

В Тернополе водитель, которого остановили полицейские, начал демонстративно пить пиво. Как сообщили УНИАН в патрульной полиции Тернополя, инцидент произошел вчера на ул. Протасевича, где инспекторы остановили автомобиль Volkswagen Transporter за движение с неисправными внешними световыми приборами.

Во время проверки документов патрульные выяснили, что у мужчины нет водительских прав.

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Водитель пояснил, что сел за руль, потому что владелец авто попросил отвезти его девушку домой, ведь сам он находился в состоянии алкогольного опьянения.

Во время разговора с полицейскими 22-летний мужчина вдруг взял бутылку пива и начал пить.

Тест на опьянение показал 0,92 промилле алкоголя в его крови, что является превышением допустимой нормы.

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На водителя патрульные составили админпротокол по ч. 4 ст. 130 КУоАП (употребление водителем транспортного средства алкоголя после того, как транспортное средство было остановлено по требованию полицейского) и вынесли принятое админпостановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (управление без соответствующих документов).

На владельца автомобиля инспекторы патрульной полиции выписали постановление по ч. 2 ст. 126 КУоАП (передача управления транспортным средством лицу, не имеющему права управления таким транспортным средством).

В полиции напомнили, что штраф за езду в нетрезвом состоянии предусматривается штраф в размере 20,4 тыс. грн или административный арест на срок 15 суток с лишением права управления транспортными средствами на срок 3 года. Ответственность остановленного водителя определит суд.

Как сообщал УНИАН, ранее в Сумах пьяный водитель пел патрульным под гитару, пока они оформляли протокол.