В Китае два массивных сурка провели спарринг прямо посреди трассы (видео)

Массивные сурки провели битву за «дорожную ярость», которая выглядела бы уместной в рестлинговом ринге.

Два огромных сурка были замечены посреди дороги в причудливом клипе.

Необычные кадры показывают, что большие сурки становятся на задние лапы, чтобы сразиться, как пара профессиональных бойцов.

Каждый пытается получить контроль над борьбой за власть, изредка пытаясь схватить друг друга за горло.

Читайте такжеВ Калифорнии белка оставила без света более 45 тысяч человек

Они так увлеклись борьбой, что не заметили, как стали причиной автомобильного затора на трассе Хайси-Монголо-Тибетского автономного округа.

Человек, который загрузил кадры, сказал, что грызуны были бы уместны в боксерском ринге, поскольку каждый из них пытался стать победителем.

Неясно, что вызвало их маленькую войну на дороге, и к концу клипа ни один из сурков, кажется, не превзошел другого.

Marmot - это общее название для любой из 14 гигантских сусликов.

Они обычно встречаются в Северной Америке и весят от трех до семи килограммов.