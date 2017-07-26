Во Львове грабитель-неудачник застрял в вентиляционном окне (видео)
10:47, 26 июля 2017Курьёзы
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Во Львове вор-неудачник застрял в вентиляционном окне при попытке сбежать.
Во Львове вор-неудачник застрял в вентиляционном окне при попытке убежать
Во Львове двое злоумышленников ночью залезли в подвал многоэтажки. Успели взломать дверь ячейки и упаковать в сумку кабели и электроинструменты.
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Однако грохот в подвале услышали жители. Они застали воров на горячем и вызвали полицию. Один из воров бросился бежать через вентиляционное окно и там застрял. Копам пришлось доставать "заложника" из "ловушки".
Подельника тоже задержали, он притаился в одной из ячеек подвала. Оба уже имеют криминальное прошлое.
Ранее французская полиция задержала вора, который застрял в витрине магазина во время ограбления.
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