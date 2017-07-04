"Меня зовут CNN, и меня атаковал президент США": телеканал ответил "грустным" роликом на "избиение" Трампа (видео)

Несколько дней назад американский президент Дональд Трамп опубликовал в своем Twitter видеофайл, на котором бизнесмен «наносит удары» человеку во время матча по реслингу. «Забавным» видео делает одна деталь — вместо головы у «жертвы» логотип CNN.

Надо сказать, что отношения Трампа и CNN были испорчены еще в начале президентской гонки в 2016 году. Тогда американский президент обвинял канал в создании и распространении фальшивых новостей. В социальных сетях обмен «любезностями» между СМИ и Трампом уже никого не удивляет.

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Развернулись обширные дебаты в сети. Так, одни утверждают, что последний раз Трамп смешно пошутил над каналом, другие же говорят о пропаганде жестокости. CNN опубликовал видеоответ на оскорбление президента.

Ролик начинается со слов: «Меня зовут CNN, и меня атаковал президент Соединенных Штатов». Он выполнен в стиле грустной истории с лиричной музыкой, где человек с логотипом CNN вместо головы рассказывает о реальных проблемах СМИ за последние несколько лет. На данный момент видео набрало свыше 2 млн. просмотров.