В фотосессиях не участвует: гигантский карп сбежал от рыбака (видео)
14:51, 29 июня 2017Курьёзы
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Сфотографироваться с трофеем рыбаку так и не удалось.
В Чехии рыбак выловил огромного карпа и решил попозировать с ним для фото, однако трофей в итоге сбежал от мужчины.
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На видеозаписи видно, как мужчина позирует для снимка с рыбой в руках, но вдруг карп выскальзывает из рук в водоем. Рыбак и его друг пытались поймать карпа, но безуспешно.
"Если собираешься хвастаться добычей, лучше делать это подальше от воды", - пишет Mashable.
Как сообщал УНИАН, охотнику из США удалось поймать в пруду гигантскую лягушку. Он утверждает, что ее вес - 13 фунтов (5,9 кг - УНИАН.).
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