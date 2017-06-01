Дорожники в России нанесли разметку поверх сбитого кота (видео)

На объездной дороге в Горно-Алтайске сотрудники дорожной службы нанесли разметку поверх ранее сбитого кота, пишет издание FlashSiberia.

Видеозапись покрашенного мертвого животного предоставил местный житель. На ней видно, что разметка нанесена прямо поверх погибшего под колесами животного.

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FlashSiberia пока не удалось получить комментарии от администрации города и управления ГИБДД.