У Лаврова огрызнулись на слова Климкина о Пушкине-украинце

В России считают, что главе МИД Украины Павлу Климкину стоит разобраться с национальностью писателя Николая Гоголя перед тем, как "хвататься" за Александра Пушкина. Об этом спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова написала на своей странице в Facebook.

Читайте также"Когда ураган в Москве, а крышу сносит в Париже": соцсети высмеяли Путина, "отжавшего" Анну Ярославну

"Павло, вы с Гоголем ещё не разобрались. Куда Вам за Александра Сергеевича хвататься. И исключительно для Вашего понимания: когда Крым вдохновлял Пушкина, Хрущёв ещё не родился", - говорится в ее сообщении.

Как сообщал УНИАН, министр иностранных дел Павел Климкин решил назвать русского поэта Александра Пушкина украинцем после заявлений президента РФ Владимира Путина о киевской княжне Анне Ярославне. "Буду считать Пушкина украинцем. В конце концов, украинские Одесса и Крым неоднократно вдохновляли его творческий гений:) #JeSuisAnnedeKiev #JesuisUkrainienne", - сказал Климкин.