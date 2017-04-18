Трамп поздравил Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий

07:37, 18 апреля 2017
Мир
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Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора.

Дональд Трамп / REUTERS

Президент США Дональд Трамп поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой на референдуме о расширении полномочий.

Об этом говорится в сообщении, которое распространила пресс-служба Белого дома, передает русская служба «Би-би-си».

Поздравления прозвучали в ходе телефонного разговора, который состоялся между двумя лидерами.

Среди мировых лидеров, также поздравивших Эрдогана, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Азербайджана Ильхам Алиев.

В Евросоюзе ранее заявили, что "приняли к сведению" объявленные результаты и заострили внимание на небольшом итоговом разрыве и возможных нарушениях.

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Кремль не сообщал о поздравлениях Эрдогану со стороны президента России Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков сказал, что референдум - суверенное дело Турции и призвал с уважением относиться к волеизъявлению турецкого народа.

Также Трамп поблагодарил Эрдогана за поддержку "действий США, предпринятых в ответ на использование сирийским режимом химического оружия" (7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по аэродрому сирийских правительственных войск). "Лидеры согласились, что важно привлечь президента Сирии Башара Асада к ответственности", отмечается в сообщении Белого дома.

На прошедшем референдуме перед жителями Турции ставился вопрос об изменениях конституции, усиливающих власть президента. По официальным данным, 51% бюллетеней был отдан за расширение полномочий главы государства.

Однако несколько оппозиционных партий не признали результаты голосования. Согласно отчету ОБСЕ, референдум был проведен в условиях неравных возможностей, предоставленных сторонникам и противникам поправок. Эрдоган отверг критику международных наблюдателей. "Знайте свое место", - сказал он в ответ на сообщения о нарушениях.

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Теги: #Трамп#Эрдоган#Туция