В Мексике открыли кафе с мороженым для собак (фоторепортаж)
12:20, 10 апреля 2017Курьёзы
740 0
"Cобачье" мороженое не только доставит животным удовольствие, но и полезно для них.
Мороженое для собак / REUTERS
В Мехико открылось кафе, посетители которого могут накормить мороженым своих собак. Лакомство готовится из йогурта.
Читайте такжеЛабрадор за рулем грузовика устроил аварию в Миннесоте
В отличие от обычного мороженого, которое может вызвать расстройство пищеварительной системы у животных, мексиканское "собачье" мороженое не только доставит собакам удовольствие, но и полезно для них.
Этим мороженым могут полакомиться и люди. Форма шариков и мороженого на палочке разработана именно так, чтобы его удобно было есть собакам - в процессе им не помешают клыки.
Владелец кафе назвал такое мороженое "heladog" - производное от испанского слова "helado" (мороженое) и "dog" (собака).
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter