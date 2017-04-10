В Мексике открыли кафе с мороженым для собак (фоторепортаж)

В Мехико открылось кафе, посетители которого могут накормить мороженым своих собак. Лакомство готовится из йогурта.

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В отличие от обычного мороженого, которое может вызвать расстройство пищеварительной системы у животных, мексиканское "собачье" мороженое не только доставит собакам удовольствие, но и полезно для них.

Этим мороженым могут полакомиться и люди. Форма шариков и мороженого на палочке разработана именно так, чтобы его удобно было есть собакам - в процессе им не помешают клыки.

Владелец кафе назвал такое мороженое "heladog" - производное от испанского слова "helado" (мороженое) и "dog" (собака).