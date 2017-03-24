В США пожарный 20 минут делал псу искусственное дыхание и вернул его к жизни

В Калифорнии пожарный 20 минут делал собаке искусственное дыхание после того, как ее вытащили из горящего дома, сообщает Русская служба Би-би-си.

Налу, пес породы бишон фризе, впал в шок от жара и дыма в квартире в городе Санта-Моника. Пожарный Эндрю Кляйн заполз в горящую квартиру на четвереньках и нашел пса в дальней спальне.

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"Он лежал без движения. Я поднял его и выбежал из квартиры, потому что время - ключевой фактор, особенно для маленькой собаки. Я не мог допустить неудачи", - рассказал пожарный журналистам.

Пожарный департамент Санта-Моники распространил пресс-релиз, а также сообщил о происшествии на своей странице в Facebook.

Собака не дышала и у нее не было пульса. Пожарный делал искусственное дыхание и использовал специальную кислородную маску для животных для вентиляции легких пса. Через 20 минут собака начала дышать самостоятельно, пришла в сознание и даже смогла ходить.

"У него остекленели глаза, он не дышал, и я решила, что он умер, - рассказала хозяйка пса, которая стояла на коленях рядом. - Но пожарный сказал: "Я оптимист. Давайте просто вернем его обратно".

После суток в кислородной палатке - приспособления для кислородотерапии маленьких детей - Налу полностью поправился.