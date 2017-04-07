В сети собирает миллионные просмотры видео двух автоматических дверей, которые "пропускают" друг друга
17:46, 07 апреля 2017Курьёзы
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Судя по всему, такие двери были установлены в одном из датских торговых центров.
Опубликованный вчера короткий видеоролик, на котором неудачно расположенные двое автоматических дверей пытаются "пропустить" друг друга, за сутки набрал более 5,5 миллионов просмотров, свыше 26 тысяч шерингов и 23 тысячи комментариев.
Впервые же забавный ролик был опубликован 8 недель назад в соцсети Instargam, однако популярность он приобрел только сейчас. Судя по всему, такие двери были установлены в одном из датских торговых центров.
Также в соцсетях уже появилось фото, как охранники пытались обуздать "вежливые" двери.
Фото с Facebook
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