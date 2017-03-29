Под Ростовом упал 25-метровый монумент, призванный увековечить память российских строителей (фото, видео)
22:22, 29 марта 2017Курьёзы
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По предварительным данным, ущерб превысил миллион рублей (около 476 тысяч гривень по текущему курсу)
Памятник будет срезан и отправлен на одно из городских предприятий / twitter.com/lan143_original
В Ростовской области ветер повалил 25-метровую стелу строителям, никто не пострадал.
По предварительным данным, ущерб превысил миллион рублей. Стеллу срежут и отремонтируют на деньги городских строительных компаний.
«Завтра памятник будет срезан и отправлен на одно из городских предприятий для производства сварочных работ», - цитирует РИА Новости заявление пресс-службы администрации города.
Кроме того, как сообщают в соцсетях, недалеко от Волгодонска в станице Романовской шквальный ветер сорвал со стелы самолет Як-18П.
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