В Сети появилась игра, в которой бойцы ОМОН катают Медведева на лыжах

26 марта в России прошли массовые акции протеста, поводом для которых стало расследование об имуществе премьер-министра Дмитрия Медведева.

Затем в Сети появилась онлайн-игра "Утиные истории", главным героем которой является Медведев.

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В игре Медведев катается на лыжах - в этом ему помогают бойцы ОМОН, которые несут его. На пути премьер-министра попадаются утки, и если он вовремя не сменит полосу движения - падает на асфальт.

О любви главы российского правительства к уткам СМИ узнали в одном из расследований ФБК. В имении Медведева в городе Плес есть большое озеро, посреди которого построена "избушка для уточки".

Как сообщал УНИАН, российский оппозиционер Алексей Навальный заявил, что Медведев «получил миллиарды на подконтрольные благотворительные фонды и потратил их на яхты, дворцы и виноградники». Он отметил, что, хотя с расследованием ознакомились более 14 млн человек, ни сам Медведев, ни Кремль вообще не сказали ни одного слова, чтобы объясниться перед народом.

После массовых протестов 26 марта Медведев написал в комментариях на своей странице в Instagram, что в этот день он "катался на лыжах".