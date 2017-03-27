The Daily Beast: Российская молодежь от Москвы до Сибири скандирует "Путин-вор"

Об этом пишет Анна Немцова в статье "Российская молодежь от Москвы до Сибири скандирует "Путин-вор", опубликованной на сайте издания The Daily Beast.

В воскресенье волна протестов против коррумпированных кремлевских лидеров прокатилась по городам России, от Москвы и Санкт-Петербурга до Сибири и Дальнего Востока.

Власти не разрешили митинги и предупредили, что участники будут наказаны, но десятки тысяч вышли, чтобы продемонстрировать свой гнев из-за тотальной коррупции лидеров страны.

В Москве протестующие скандировали: "Путин – вор, уходи!" Тысячи людей собрались на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге перед Эрмитажем и кричали: "Долой царя!" Сцена напоминала знаменитые снимки, сделанные 100 лет назад на той же площади во время революции большевиков.

По данным радиостанции "Эхо Москвы", в антикремлевских митингах приняли участие 60 тысяч человек в 82 городах России.

Ранее в этом месяце, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального раскрыл подробности о многочисленной роскошной недвижимости премьер-министра Медведева по всей стране; согласно отчету, Медведев получал прибыль от различных компаний как в России, так и за рубежом. Медведев не опроверг заявления Навального.

Расследование Навального быстро распространилось в YouTube, Twitter и Facebook, а также в российских социальных сетях. Рассказ о возмутительном богатстве ближайшего союзника Путина и давнего друга разозлил тысячи россиян; это был поворотный момент, который разбудил самое большое антикремлевское движение после оппозиционных митингов против возвращения Путина в Кремль в 2011-2012 годах.

"Большинство людей здесь собрались не ради Навального, они здесь, потому что их злость достигла предела, из-за личных вопросов", - сказал один из протестующих в Иркутска независимому каналу "Дождь TV".

"Россия против коррупции!" - один из самых популярных лозунгов, которые скандировали в десятках городов, россияне говорили, что "они сыты по горло царем" и геополитикой Путина и хотят увидеть внутреннюю политику, честные выборы и политиков без коррупции.

"Мы не хотим Сирию, мы хотим дороги в Иркутске", - сказал журналистам молодой протестующий.

"Навальный! Навальный!" – скандировали люди в Барнауле, городе почти в 3000 километров от Москвы.

"Каждый день в течение 17 лет они давали нам ложные обещания, что наша жизнь вот-вот наладится", - обратился лидер оппозиции к толпе в Томске, другом сибирском городе. Тысячи подростков присоединились к протестам в сибирских городах, заявив, что они не хотят видеть воров в правительстве своей страны.

Самой впечатляющей новостью этого революционного движения стало подавляющее число подростков. Сотни школьников участвовали в "прогулке" на Тверской в Москве.

"Пока вы крали деньги, мы росли!" - скандировали 14-15-летние мальчики и девочки, обращаясь к Медведеву и президенту Владимиру Путину.

"Сегодня все дедушки в Кремле неожиданно столкнулись с новой отрезвляющей реальностью: тысячи подростков вышли на улицы, они предпочли выступить против Кремля и продемонстрировали самый классический мирный протест", - сказала The Daily Beast заместитель главного редактора радиостанции "Эхо Москвы" Ольга Бычкова.

Молодежь не была жестокой. Молодые протестующие заявили, что они испытывают отвращение к коррупции и хотят реализовать свои конституционные права на свободу выражения мнения, права, о которых им хорошо известно. МВД России сообщило, что в демонстрации на Тверской улице в Москве участвовало от 7 до 8 тысяч человек. Скорая помощь доставила несколько человек с травмами головы в отделения интенсивной терапии в Москве, в том числе одного полицейского из Национальной гвардии.

"Это поколение интернета не прожило ни дня ни в СССР, ни в ельцинской России; они были слишком маленькими, что слышать, что "Путин помог нам подняться с коленей в начале 2000-х годов", и теперь они презирают телевизионную пропаганду и верят в оппозицию", - сказала Бычкова.

Поскольку власти запретили политические митинги, Навальный призвал россиян выйти на мирную "антикоррупционную прогулку" в воскресенье. В Москве политическая прогулка началась в 2 часа дня и продолжалась против часовой стрелки по Московскому центральному Тверскому проспекту, от Белорусского вокзала до Кремля. Сотни черных шлемов спецназа полиции сияли на солнце возле московских дворов и улочек, они были готовы напасть на мирных демонстрантов. В течение следующих двух часов полиция задержала более 500 человек в Москве.

В 2:15 полиция схватила лидера протеста Навального и затолкала 40-летнего политика в полицейский автобус. Некоторые из сторонников Навального раскачивали автобус, другие перекрыли дорогу своими машинами, но подразделения полиции все же смогли увезти Навального.

Тротуары быстро заполнялись людьми по обе стороны Тверской улицы; чем ближе люди подходили к Пушкинской площади, традиционному месту протестов против Путина, тем труднее было передвигаться в толпе: площадь была заполнена тысячами людей. В какой-то момент полиция заблокировала доступ к Пушкинской площади с Тверской улицы, и люди в толпе оказались в ловушке между рядами полиции и театром "Россия". Десятки полицейских бросились хватать людей, используя обычный угрожающий способ подавления движения.

Подростки забрались на шаткую конструкцию.

"Не спускайтесь! Не спускайтесь!" – кричала им толпа, поскольку конструкцию окружили полицейские. Несколько десятков человек убежали от спецназа по лестнице театра "Россия". Но полицейские преследовали даже более пожилых протестующих с седыми волосами и тащили их к полицейским автобусам, которые заполнялись десятками людей.

"Я поняла, что единственный способ не быть задержанной и избитой дубинкой – это бежать на боковую улицу", - сказала The Daily Beast Зина, одна из участниц акции.

Группа молодых художников, с которой Зина пришла на протест, направилась в сторону Кремля, Большого Замоскворецкого моста.

"Полиция арестовывала людей повсюду, даже возле мемориала убитого лидера оппозиции Бориса Немцова", - сказала она The Daily Beast на митинге.

Между тем, в Иркутске, сибирском городе, сотни людей присоединились к антикоррупционному митингу.

"Привет, Иркутск, меня зовут Дмитрий, но я не Димон!" - сказал один из демонстрантов. Многие в толпе смеялись. "Димон" – это ироничное прозвище российского премьер-министра и председателя правящей партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

МВД России сообщило, что в демонстрации на Тверской улице в Москве участвовало от 7 до 8 тысяч человек. Несколько протестующих сказали The Daily Beast, что они впечатлены тем, что так много людей разделяет их оппозиционные взгляды, и тем, что Россия, наконец, пробудилась.