В Южной Америке найдены крупнейшие в истории сокровища

На морском дне у побережья Гайаны (Южная Америка) обнаружено британское грузовое судно, потопленное германской подводной лодкой в июне 1942 года. Оно было обнаружено американской компанией Su Sea Research, специализируется на подводных изысканиях и подъеме на поверхность ценных останков кораблекрушений. По имеющимся данным, на борту обнаруженного судна находятся ценности общей стоимостью 2,6 млрд фунтов стерлингов - золото, платина и алмазы. Это крупнейшая находка в истории искателей затонувших сокровищ, сообщает издание «Морской бюллетень-Совфрахт».

Точное название потопленного транспорта и место его нахождения не разглашается. Условно судно названо «Голубой барон».

Значительная часть сокровищ на борту британского судна, затонувшего во время Второй мировой войны, может принадлежать Советскому Союзу, сообщил «Эху Москвы» сообщил главный редактор интернет-издания Михаил Войтенко.

«Если все на борту потопленного транспорта находятся эти фантастические сокровища, то большая часть принадлежит или принадлежала Советскому Союзу, а остальная часть Британии. Известно, что именно на их долю приходилась основная часть переправляемых во время Второй мировой войны ценностей в США в счет уплаты по ленд-лизу», - сказал Войтенко. Однако пока о своих правах на сокровища заявила американская компания, нашедшая затонувшее судно.

Газета.ру