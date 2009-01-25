Кока-кола раскрыла секрет своего знаменитого напитка

Компания Кока-кола раскрыла секрет производства своего знаменитого напитка, передает Эхо Москвы. Оказывается, что в его основе пищевая добавка, производимая из кошенильных червяков. Этот экстракт еще называют карминовой кислотой. Кока-кола была вынуждена обнародовать рецепт, иначе напитку был бы закрыт путь на турецкий рынок. Ранее турецкий Фонд святого Николая подал на корпорацию в суд, требуя раскрыть формулу напитка, чтобы понять, не являются ли его ингредиенты вредными.