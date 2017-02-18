Жители Токио в 2016 году нашли на улицах более 30 миллионов долларов

В среднем в полицию Токио ежедневно возвращают около 10 млн потерянных иен, передает Русская служба Би-би-си.

Причем из года в год жители Токио приносят полиции все больше найденных денег. В 2016 году был даже побит долго державшийся рекорд 1990 года, когда японцы вернули полиции 3,5 млрд иен.

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2,7 млрд иен из денег, которые честные японцы передали полиции, были возвращены владельцам - это также рекорд с 1999 года.

В полицию в Токио стекаются как деньги, так и другие потерянные вещи, а также домашние животные.

По закону, если владелец потерянной собственности не найдется через три месяца, находку отдают тому, кто ее нашел.

Если же и он не обратится за находкой, то она становится собственностью властей.