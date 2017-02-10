Жителей оккупированного Донбасса сгоняют на похороны "Гиви"

Якобы пришла разнарядка – выделить по семь человек от школы, сообщила жительница Донецка Евгения, передает Сегодня.

"Нас завтра по приказу освобождают с пар. Отправляют на похороны "Гиви" в Донецк. Обязательно тепло одеваемся" – информирует однокурсниц староста группы донецкого вуза Анастасия.

"Из Горловки завтра в принудительном порядке везут бюджетников на оперу и балет", — пишет местный житель.

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"Завтра в обязательном порядке из Енакиево в Донецк приедут 350 бюджетников на похороны "Гиви". Перевозчики топливо оплачивают за свой счет", — добавил житель Енакиево.

Церемонию прощания с телом боевика традиционно устраивают в театре оперы и балета в Донецке с 10 до 12 часов дня. После этого гроб доставят на кладбище у Донецкого моря, где похоронен другой ликвидированный боевик "Моторола".

Напомним, 8 февраля боевики "ДНР" сообщили об уничтожении главаря "батальона "Сомали" "Гиви". По предварительным данным, был использован реактивный пехотный огнемет "Шмель", который состоит на вооружении в России.