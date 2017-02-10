В Китае шесть чиновников наказаны за сон на встрече о мотивации ленивых госслужащих

11:18, 10 февраля 2017
Курьёзы
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В Китае 6 чиновников наказали за сон на встрече о том, как мотивировать ленивых и вялых государственных служащих. 

REUTERS

Об этом сообщает Reuters.

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Китайские СМИ опубликовали фотографии спящих чиновников и получили широкое освещение на фоне борьбы председателя КНР Си Цзиньпина с коррупцией.

Бюро по дисциплине членов Коммунистической партии озаставило чиновников «написать самокритичные замечания» и принести публичные извинения.

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Теги: #Китай#сон