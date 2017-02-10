В Китае шесть чиновников наказаны за сон на встрече о мотивации ленивых госслужащих

В Китае 6 чиновников наказали за сон на встрече о том, как мотивировать ленивых и вялых государственных служащих.

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