Патриарх РПЦ Кирилл назвал Иисуса Христа "лузером"

Патриарх российской православной церкви Кирилл заявил, что с обывательской точки зрения Иисус Христос – это неудачник.

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"Путь спасения — это узкий путь. И в каком-то смысле этот путь всегда связан с подвигом. Но если этого пути не будет, то человечество действительно скатится в пропасть, поэтому проповедь церкви — как и проповедь Христа... Ведь Христос не переубедил всех, кто его слушал. Больше того, в результате этой проповеди он закончил бы свою жизнь на кресте, если бы не Воскресение. То есть с обывательской точки зрения Христос — это неудачник. Если люди не верят в Воскресение, то чем всё закончилось? Он погиб, его казнили. А святые апостолы? Все до одного, кроме Иоанна Богослова, были казнены. Слушайте, это же группа неудачников, лузеры. Они всё потеряли", - заявил патриарх в интервью российскому каналу Russia Today.

По мнению Кирилла, сейчас в России возрождается интерес к религии, и это "феномен исторического значения".

"И мы сегодня видим в России огромное обращение людей к вере. Это действительно феномен, я думаю, исторического значения — восстановление жизни церкви, обращение молодёжи. И если люди выбирают этот узкий путь — несомненно, этот путь приведёт их к звёздам, потому что это путь к небу, путь к вершине", - заявил патриарх.

Ранее президент России Владимир Путин наградил патриарха РПЦ Кирилла орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени в связи с его 70-летием.

Напомним, в сентябре за "нарушение чувств верующих" и ловлю покемонов в церкви арестовали блоггера.