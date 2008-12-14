200 Дедов Морозов провели забег в Риге (фото)
18:37, 14 декабря 2008Курьёзы
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Благотворительная программа
В воскресенье в Риге более 200 человек в костюмах Дедов Морозов приняли участие в трехкилометровом благотворительном забеге, сообщает в воскресенье сайт Mixnews.
|Фото Reuters
Принять участие в акции могли все желающие. Для этого необходимо было заплатить 10 латов ($20), из которых 3 лата стоит костюм, а 7 латов - это пожертвование на благотворительную программу по созданию мобильного детского медицинского центра.
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