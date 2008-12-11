ГАИ подводит итоги конкурса «Я леплю из пластилина дядю Степу и машину»

Накануне Дня милиции, 18 декабря, столичная Госавтоинспекция подведет итоги конкурса для киевской детворы «Я леплю из пластилина дядю Степу и машину».

Об этом УНИАН сообщили в Отделе по связям с общественностью Управления ГАИ Киева.

По словам начальника столичной ГАИ Анатолия СИРЕНКО, в конкурсе, объявленном в начале учебного года, приняли участие не только школьники, но и самые маленькие пешеходы – воспитанники дошкольных учреждений. Позаботились милиционеры и о ребятишках, которые пострадали в ДТП и находятся на лечении в детской клинике «Охматдет». Необходимый «стройматериал» – свыше 100 наборов пластилина сотрудники ГАИ привезли в больничные палаты.

Используя его, юные пешеходы учились моделировать дорожные ситуации, «ваяли» патрульные машины, светофоры, знаки и прочую атрибутику, связанную с дорожным движением. Не забыли дети и о самих автоинспекторах.

Организаторами этой акции помимо ГАИ стали Главное управление образования и науки Киева, Главное управление в делах семьи и молодежи, автомобильный журнал «Автоцентр».

Награждение победителей пройдет в канун Дня милиции, 18 декабря, в Киевском театре кукол. Помимо дипломов и подарков детей ожидает захватывающее и познавательное представление «Тайна королевы дорог». Спектакль, созданный при поддержке столичной ГАИ и в этом году включенный в постоянный репертуар театра, расскажет детям о том, насколько важно знать и соблюдать правила дорожного движения.