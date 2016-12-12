В Швеции появилась сеть магазинов и кафе для мышей (фото)
15:27, 12 декабря 2016Курьёзы
1525
Группа художников Anonymouse установили в шведском городе Мальмё уличные магазинчики и кафе для мышей.
На улицах Мальмё мыши могут отдохнуть за столиком в кафе / Фото instagram.com/anonymouse_mmx
Название группы Anonymouse составлено из слов "Anonymous" (анонимный) и "mouse" (мышь). Созданные художниками "заведения" выглядят как человеческие. Возле одного из магазинов висит афиша фильма "Were-rat" ("крыса-оборотень"). Таким образом художники создали "мышиный мир", копирующий человеческий.
Читайте такжеКоту Джулиана Ассанжа надели галстук на время допроса хозяина
12 декабря авторы магазинчиков написали на своей странице в Instagram, что их работы привлекли слишком много внимания, поэтому их временно пришлось закрыть.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter