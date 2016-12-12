В Швеции появилась сеть магазинов и кафе для мышей (фото)

Название группы Anonymouse составлено из слов "Anonymous" (анонимный) и "mouse" (мышь). Созданные художниками "заведения" выглядят как человеческие. Возле одного из магазинов висит афиша фильма "Were-rat" ("крыса-оборотень"). Таким образом художники создали "мышиный мир", копирующий человеческий.

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12 декабря авторы магазинчиков написали на своей странице в Instagram, что их работы привлекли слишком много внимания, поэтому их временно пришлось закрыть.