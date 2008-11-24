Россияне отказываются от водки. Как пишет "Независимая газета", кризис заставил граждан менять привычки и сокращать траты не только на дорогостоящие покупки, но и на алкоголь. Национальная алкогольная ассоциация бьет тревогу – запасы алкоголя в розничной торговле к началу ноября оказались в 6 раз выше, чем на тот же период годом ранее. Из-за затоваривания выпускающие алкоголь предприятия вынуждены сокращать производство. Если ситуация не выправится, то эксперты предсказывают массовое банкротство производителей алкоголя после Нового года.

Эхо Москвы