"Ок, гугл, как руководить страной?": соцсети бурно отреагировали на победу Трампа в США
Победа на выборах президента США скандального кандидата от республиканцев Дональда Трампа вызвала бурную реакцию в соцсетях.
Пока глобальные финансовые рынки и политикум лихорадит от новости о победе Дональда Трампа, пользователи соцсетей активно шутят о новых перспективах Америки и всего остального мира, "любви" Путина и будущего американского президента, а также нашествии мигрантов из США. УНИАН отобрал из этой лавины фотожаб самые прикольные и жизнеутверждающие экземпляры.
#Trump#MakeAmericaGreatAgainpic.twitter.com/pxN4P0Rd1R— Kadir Avcı (@AvciKR) November 9, 2016
Теперь главное, чтоб Дональд Трамп и Ким Чен Ын не начали ядерными ракетами меряться.— Артём Дерягин (@DerArto) November 9, 2016
Симпсоны предсказали победу Трампа еще 15 лет назад pic.twitter.com/NfOMUkM7ne— Лепра (@leprasorium) 9 листопада 2016 р.
Вот и всё!— Вольная рэдакцыя (@svabodka) November 9, 2016
Трогательное фото: Обама передаёт символический ключ от российских подъездов новому президенту. pic.twitter.com/VxgQwulmFB
Я немедленно перехожу от слов к делу, и вот первый результат:— Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) November 9, 2016
«В Екатеринбурге крыша одного из цехов оборонного завода рухнула из-за снега»
Напомним, В 1.00 ночи по восточноамериканскому времени завершилось голосование на выборах президента США завершилось штатом Аляска.
Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом победы в этом штате он набрал 279 голосов выборщиков при 270, необходимых для победы.