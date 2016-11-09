"Ок, гугл, как руководить страной?": соцсети бурно отреагировали на победу Трампа в США

12:47, 09 ноября 2016
Курьёзы
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Победа на выборах президента США скандального кандидата от республиканцев Дональда Трампа вызвала бурную реакцию в соцсетях.

Дональд Трамп / REUTERS

Пока глобальные финансовые рынки и политикум лихорадит от новости о победе Дональда Трампа, пользователи соцсетей активно шутят о новых перспективах Америки и всего остального мира, "любви" Путина и будущего американского президента, а также нашествии мигрантов из США. УНИАН отобрал из этой лавины фотожаб самые прикольные и жизнеутверждающие экземпляры.

соцсети
i.obozrevatel.com

Напомним, В 1.00 ночи по восточноамериканскому времени завершилось голосование на выборах президента США завершилось штатом Аляска.

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом победы в этом штате он набрал 279 голосов выборщиков при 270, необходимых для победы.

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