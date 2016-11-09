"Ок, гугл, как руководить страной?": соцсети бурно отреагировали на победу Трампа в США

Пока глобальные финансовые рынки и политикум лихорадит от новости о победе Дональда Трампа, пользователи соцсетей активно шутят о новых перспективах Америки и всего остального мира, "любви" Путина и будущего американского президента, а также нашествии мигрантов из США. УНИАН отобрал из этой лавины фотожаб самые прикольные и жизнеутверждающие экземпляры.

Теперь главное, чтоб Дональд Трамп и Ким Чен Ын не начали ядерными ракетами меряться. — Артём Дерягин (@DerArto) November 9, 2016

Симпсоны предсказали победу Трампа еще 15 лет назад pic.twitter.com/NfOMUkM7ne — Лепра (@leprasorium) 9 листопада 2016 р.

Вот и всё!

Трогательное фото: Обама передаёт символический ключ от российских подъездов новому президенту. pic.twitter.com/VxgQwulmFB — Вольная рэдакцыя (@svabodka) November 9, 2016 Я немедленно перехожу от слов к делу, и вот первый результат:

«В Екатеринбурге крыша одного из цехов оборонного завода рухнула из-за снега» — Дональд Трамп (@DonaldTrumpRF) November 9, 2016

Напомним, В 1.00 ночи по восточноамериканскому времени завершилось голосование на выборах президента США завершилось штатом Аляска.

Победа Трампа стала очевидной после подсчета голосов в Висконсине. С учетом победы в этом штате он набрал 279 голосов выборщиков при 270, необходимых для победы.