Россияне отправили в космос мощи святого
03:16, 20 октября 2016Курьёзы
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С космодрома "Байконур" Россия запустила космический корабль.
Иллюстрация / REUTERS
Трое космонавтов взяли курс к Международной космической станции и захватили с собой останки преподобного Серафима Саровского, говорится в сюжете ТСН.
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Для чего, как видно из реакции из соцсетей, даже православные россияне понять не могут.
Напомним, 19 октября космический корабль "Союз МС-02" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, успешно вышел на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции.
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