Россияне отправили в космос мощи святого

Трое космонавтов взяли курс к Международной космической станции и захватили с собой останки преподобного Серафима Саровского, говорится в сюжете ТСН.

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Для чего, как видно из реакции из соцсетей, даже православные россияне понять не могут.

Напомним, 19 октября космический корабль "Союз МС-02" с тремя членами экипажа, стартовавший с космодрома Байконур, успешно вышел на околоземную орбиту и взял курс к Международной космической станции.