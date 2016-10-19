Космический корабль "Союз МС" с новым экипажем МКС успешно вышел на орбиту (фоторепортаж)

"Произошло отделение корабля от третьей ступени ракеты-носителя "Союз-ФГ", - сообщил ТАСС представитель госкорпорации "Роскосмос".

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Согласно сообщению, к МКС на корабле отправились российские космонавты Сергей Рыжиков и Андрей Борисенко, а также американский астронавт Роберт Шейн Кимброу.

Автономный полет "Союза-МС" продлится двое суток, а не шесть часов, как обычно. С помощью такой схемы планируется проверить системы корабля новой серии. Стыковка "Союза МС-02" к модулю "Поиск" российского сегмента МКС запланирована на 12:59 по Киеву 21 октября.

Командир корабля - 42-летний российский космонавт Сергей Рыжиков. Для него это первый полет. Прежде Рыжиков проходил службу летчиком в войсковой части ВВС Командования специального назначения, в 2006 году был зачислен в отряд космонавтов.

Бортинженер "Союза МС-02" - 52-летний россиянин Андрей Борисенко, он до этого был в космосе один раз - с апреля по сентябрь 2011 года. Борисенко работал в РКК "Энергия", которая производит космические корабли, а также в Центре управления полетами.

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Второй бортинженер корабля - 49-летний американский астронавт Роберт Шейн Кимброу. Он совершил один 15-суточный космический полет на шаттле "Индевор" в 2008 году, во время которого дважды выходил в открытый космос. Кимброу служил пилотом в армии США, в 1991 году принимал участие в операции "Буря в Пустыне" в качестве пилота вертолета "Апач".

"Союз МС", как и предыдущая модификация ("Союз ТМА-М"), создан на базе серии "Союз ТМА" (эксплуатировался в 2002-2011 гг.) путем глубокой модернизации. Новая версия отличается от предыдущей обновленной командно-телеметрической системой, способной работать через спутники- ретрансляторы "Луч", новой системой сближения и стыковки "Курс-НА" и другим оборудованием. Кроме того, на кораблях новой серии улучшена система электропитания, а солнечные батареи вырабатывают больше энергии.