Курящая шимпанзе стала звездой КНДР: выкуривает пачку сигарет в день (видео)
В зоопарке столицы КНДР Пхеньяна посетители могут увидеть курящую шимпанзе по имени Азалия.
Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой Associated Press.
Как пишет издание, со ссылкой на администрацию зоопарка, Азалия (по-корейски ее зовут Далле) выкуривает примерно пачку сигарет в день.
У посетителей курящая шимпанзе вызывает восторг. При этом сотрудники зоопарка утверждают, что Азалия на самом деле не затягивается.
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Отмечается также, что 19-летняя шимпанзе умеет пользоваться зажигалкой.
Зоопарк в Пхеньяне был недавно отремонтирован. Его реконструкция началась в 2014 году. В обновлённом виде он открылся в июле этого года и стал одной из самых посещаемых достопримечательностей Северной Кореи.