Курящая шимпанзе стала звездой КНДР: выкуривает пачку сигарет в день (видео)

Об этом сообщает "112 Украина" со ссылкой Associated Press.

Как пишет издание, со ссылкой на администрацию зоопарка, Азалия (по-корейски ее зовут Далле) выкуривает примерно пачку сигарет в день.

У посетителей курящая шимпанзе вызывает восторг. При этом сотрудники зоопарка утверждают, что Азалия на самом деле не затягивается.

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