"Если вы сотрудник Samsung": житель США покорил сеть "самым страшным" костюмом на Хэллоуин (видео)

Об этом пишет "Газета.Ru".

Костюм представляет собой футболку, к которой прикреплены «дымящиеся» коробки от Galaxy Note 7.

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Как пишет The Verge, это самый страшный костюм всего нынешнего Хэллоуина, «если вы сотрудник Samsung». Каким образом коробки «дымятся», издание не уточняет – возможно, это кинобутафория или же в коробках спрятаны электронные сигареты. Не исключено, что ради реализма Кайли положил в коробки настоящие Galaxy Note 7, шутит The Verge.

В последнее время Samsung несет огромные убытки в связи с неудачным дебютом смартфона Galaxy Note 7, который пришлось отзывать с рынка из-за проблем с аккумуляторными батареями.

2 сентября компания объявила о приостановке продаж новинки, которая 1 октября вновь поступила на рынок с якобы устраненной проблемой. Однако самопроизвольные возгорания аппаратов продолжились, и всего через 10 дней руководство корпорации "из соображений безопасности" объявило о полной остановке производства этих смартфонов, которые должны были составить конкуренцию iPhone 7 американской корпорации Apple.