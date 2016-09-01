Неудачный день: намочивший штаны житель Хьюстона попал в кадр Google Maps (фото)
13:14, 01 сентября 2016Курьёзы
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Несколько месяцев назад камера, установленная на машине от Google Maps, проезжала по пригороду Хьюстона (США) и сделала фотографию пивного магазина Flying Saucer Draught Emporium в то время, как сотрудник ресторана Джошуа Джастис вышел на улицу.
У Джастиса летом 2016 года выдался неудачный день / Скриншот
А перед выходом на улицу Джастис пролил на свои штаны моющее средство, которое растеклось по правой ноге, передает Houstonia.
"Я вышел на улицу, чтобы постоять на солнце. И тут же мимо проехала машина от Google Maps. В ближайшее время увидите меня на Street View. Я выгляжу так, будто обмочился", - написал он тогда на своей странице в соцсети.
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Фотография, которую он вскоре нашел на карте, ознаменовала неудачный день его жизни.
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