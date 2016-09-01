Неудачный день: намочивший штаны житель Хьюстона попал в кадр Google Maps (фото)

А перед выходом на улицу Джастис пролил на свои штаны моющее средство, которое растеклось по правой ноге, передает Houstonia.

"Я вышел на улицу, чтобы постоять на солнце. И тут же мимо проехала машина от Google Maps. В ближайшее время увидите меня на Street View. Я выгляжу так, будто обмочился", - написал он тогда на своей странице в соцсети.

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Фотография, которую он вскоре нашел на карте, ознаменовала неудачный день его жизни.