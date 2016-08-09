В США сошел с рельсов вагон и врезался в бар "Сошел с рельсов" (фото)
21:53, 09 августа 2016Курьёзы
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В городе Чарльз Сити, что в штате Айова, США, грузовой вагон сошел с рельсов.
Вагон сошел с рельсов и врезался в бар / facebook.com/charlescitypress
Об этом на своей странице в Facebook сообщает Charles City Press.
По информации издание, это произошло на путях, которые проходят рядом с баром DeRailed (что означает "Сошел с рельсов" - Ред.). Вагон врезался в этот бар.
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Отмечается, что инцидент произошел ранним утром, поэтому пострадавших нет. На данный момент оценивается ущерб бару в результате происшествия.
Ранее в Британии в графстве Кент часть пассажирского поезда сошла с рельсов после того, как врезалась в стадо коров.
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