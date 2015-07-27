В Британии стадо коров стало причиной железнодорожной аварии (фото)
21:55, 27 июля 2015Курьёзы
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В Британии в графстве Кент часть пассажирского поезда сошла с рельс после того, как врезалась в стадо коров.
REUTERS
Поезд направлялся из Эшфорда в Кентербери, тогда как инцидент произошел у станции Чилхэм, передает "Новое время" со ссылкой на BBC News.
Известно, что с пути сошло два вагона. Прибывшая команда спасателей помогла выбраться из перевернутых вагонов 70 пассажирам.
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Перевозчик сообщил, что никто из них не пострадал. В то же время, о состоянии коров ничего не сообщается.
Железнодорожная ветка, на которой произошла авария, некоторое время будет закрыта для починки полотна и снятия поврежденного поезда.
This is the coach in front of mine pic.twitter.com/6R37Z83CJb
— Jonathan Calder (@lordbonkers) July 26, 2015
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