В Британии стадо коров стало причиной железнодорожной аварии (фото)

Поезд направлялся из Эшфорда в Кентербери, тогда как инцидент произошел у станции Чилхэм, передает "Новое время" со ссылкой на BBC News.

Известно, что с пути сошло два вагона. Прибывшая команда спасателей помогла выбраться из перевернутых вагонов 70 пассажирам.

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Перевозчик сообщил, что никто из них не пострадал. В то же время, о состоянии коров ничего не сообщается.

Железнодорожная ветка, на которой произошла авария, некоторое время будет закрыта для починки полотна и снятия поврежденного поезда.