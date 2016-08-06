Покушение на главаря "ЛНР" Плотницкого: появились подробности и видео с места взрыва

Как написал Кива в своем Facebook, по информации врачей из больницы в которую привезли Плотницкого, он в тяжелом состоянии.

"После взрыва, джип Плотницкого погрузили на эвакуатор и доставили в больницу, там и доставали уже Плотницкого - это говорит о том, что ранения были очень серьезные и никто не рискнул вытягивать из подорванного автомобиля на месте происшествия", - сообщил Кива.

При этом он рассказал, что один охранник Плотницкого, который также был в машине в момент взрыва, погиб, еще двое ранены.

В то же время руководство так называемой "ЛНР" заявляет об отсутствии угрозы жизни главаря террористической организации Игоря Плотницкого.

Как сказано в сообщении "совета министров "ЛНР", состояние здоровья Плотницкого, на которого сегодня было совершено покушение, стабильное.

"Сегодня в 7:50 было совершено покушение на главу ЛНР. Факты на месте происшествия говорят о том, что это террористический акт. Для расследования происшествия создана рабочая группа, в которую входят все силовые ведомства. На данный момент состояние здоровья Плотницкого стабильное, угрозы жизни нет», - говорится в сообщении.

Также в сети появилось видео с места взрыва. На нем видно, что хоть авто и сильно покорежено, оно не сгорело.

Как сообщал УНИАН, сегодня бывший народный депутат от Партии регионов Олег Царев сообщил, что Плотницкий находится в больнице в тяжелом состоянии из-за подрыва автомобиля. По сообщению российских СМИ, взрыв произошел утром в Луганске.

Позже советник председателя Службы безопасности Украины Юрий Тандит подтвердил информацию о покушении Плотницкого.

У боевиков поспешили возложить ответственность на "украинских диверсантов", однако пресс-секретарь Администрации президента Александр Мотузяник заявил в ходе сегодняшнего брифинга, что украинская сторона не причастна к покушению на Плотницкого.