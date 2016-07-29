Еще одно британское министерство обзавелось котом

Как сообщает Би-би-си, черный кот прибыл в свой новый дом еще в конце июня, но из-за Brexit презентация главного мышелова минфина была отложена. По словам сотрудников, мыши - давняя проблема, но в последнее время грызуны осмелели и начали появляться в офисах даже днем.

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Глэдстоун, в прошлом бездомный кот, стал третьим "сотрудником" британского правительства, его "коллеги" - кот премьер-министра Ларри, который живет в офисе главы правительства с 2011 года, и кот Палмерстоун, который ранее в этом году начал работать в МИД.

Как сообщал УНИАН, после отставки Дэвида Кэмерона встал вопрос о судьбе кота Ларри, который жил в офисе премьера с 2011 года. Однако кота решили оставить.