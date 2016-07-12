Главный мышелов резиденции британского премьера кот Ларри продолжит работу после ухода Кэмерона

Как сообщает BBC, Ларри, который был взят в 2011 году из приюта, продолжит жить в резиденции, когда туда въедет Тереза Мэй, которая, как ожидается, займет пост премьер-министра 13 июля. Кот является государственным служащим и не принадлежит семье Кэмеронов.

На странице кота в "Твиттере" также подтверждена информация, что он останется в премьерской резиденции.

Ларри стал одним из самых знаменитых котов на Даунинг-стрит. В 2011 году ему была посвящена книга "Дневники Ларри".

Ларри стал третьим котом в истории резиденции, который официально занял пост главного мышелова.

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С 1989 по 1997 год этот пост занимал кот по имени Хамфри. На этой должности он находился при премьерах Маргарет Тэтчер, Джоне Мейджоре и Тони Блэре. Хамфри ушел в отставку из-за проблем со здоровьем, хотя ходили слухи, что его невзлюбила жена Блэра Шери. Он умер в 2006 году, а до своей смерти жил в доме одного из служащих резиденции.

В 2007 году должность главного мышелова заняла кошка Сибил, которая принадлежала канцлеру казначейства страны Алистеру Дарлингу. Однако Сибил покинула свой пост уже в 2008 году, а в 2009 году скончалась. Ходили слухи, что Сибил не нравилась премьер-министру Гордону Брауну.

С 2012 года по 2014 годы Ларри помогала выполнять его обязанности кошка Фрейя, которая принадлежит нынешнему главе казначейства Джорджу Осборну. Однако кошка постоянно сбегала, а однажды попала под машину. После этого Осборн отправил ее в графство Кент.