Морской котик уснул в женском туалете на австралийском кладбище (фото)
10:34, 27 июля 2016Курьёзы
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В женском туалете на кладбище Мерси Вейл Лон в австралийской Тасмании нашли уснувшего морского котика весом в 120 кг.
Муниципальные служащие назвали котика Сэмми / DEVONPORT CITY COUNCIL
Муниципальные служащие назвали котика Сэмми, заперли его в туалете и дали ему седативные средства, передает Би-би-си. После этого его доставили на находящейся рядом пляж, чтобы отпустить на волю.
Морских котиков можно часто увидеть на местных пляжах / DEVONPORT CITY COUNCIL
Кладбище находится в 500 м от океана. Сэмми, скорее всего, переплыл небольшой залив, чтобы добраться до него.
Власти города Девонпорт, в котором произошел инцидент, поясняют, что такое поведение морских котиков достаточно необычно.
В пресс-службе совета города пояснили, что морских котиков можно часто увидеть на местных пляжах. На них обычно жалуются рыбаки, так как они воруют у них рыбу.
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