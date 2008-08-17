Пуленепробиваемое белье выдадут британским женщинам-полицейским
05:25, 17 августа 2008Курьёзы
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Бюстгальтеры из металла и пластика
Об этом пишет газета "Дейли телеграф". В придачу к обычным бронежилетам, которые выдаются всем полицейским, женщинам также будут предоставлены специальные пуленепробиваемые бюстгальтеры, сделанные из металла и пластика. Такое белье было разработано в Германии, и сейчас является частью униформы немецких женщин-полицейских.
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