На Красной площади женщина в костюме астролога устроила пикет против "Битвы экстрасенсов"

Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает 360tv.

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"На Красной площади напротив Мавзолея Ленина задержали женщину, которая в костюме астролога, сковав руки наручниками, пыталась призвать граждан повлиять на правительство России для прекращения работы шоу «Битва экстрасенсов", - заявил источник.