На Красной площади женщина в костюме астролога устроила пикет против "Битвы экстрасенсов"
21:18, 23 мая 2016Курьёзы
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На Красной площади 30-летняя москвичка в костюме астролога устроила пикет против шоу "Битва экстрасенсов".
Женщину задержали возле Мавзолея / wikimedia
Об этом сообщил источник в правоохранительных органах, передает 360tv.
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"На Красной площади напротив Мавзолея Ленина задержали женщину, которая в костюме астролога, сковав руки наручниками, пыталась призвать граждан повлиять на правительство России для прекращения работы шоу «Битва экстрасенсов", - заявил источник.
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