Производитель похвалил генерала, оторвавшего ручку от нового джипа на глазах у Путина: "настоящий мужчина, супермен"

По словам главы пресс-службы Елены Тарасенко, дверь невозможно было открыть без ключа. Она рассказала, что во время испытаний на ручке тестировалось усилие до 120 килограммов, официально она выдерживает до 100 килограммов, пишет Lenta.ru по информации «Национальной службы новостей».

«К счастью, такой сильный Шевченко, у нас есть еще настоящие мужчины в нашей стране», — заявила она, добавив, что «господин Шевченко, можно сказать, супермен».

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Как сообщал УНИАН, курьезный инцидент произошел во время того, как президент России Владимир Путин 12 мая осматривал в Сочи новую военную технику.

Проводивший экскурсию генерал Александр Шевченко попытался открыть дверь автомобиля, но сделать это с первого раза ему не удалось. В итоге он оторвал ручку.

"Молодец", - сказал Путин.