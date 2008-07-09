Публичный дом в Неваде поощряет щедрых клиентов чеками на бензин

Посетителям публичного дома в городе Битти, штат Невада, потратившим на услуги местных проституток 300 долларов или больше, в подарок предоставляется 50-долларовый чек на бензин. О такой необычной кампании по привлечению клиентов, запущенной борделем под названием "Ранчо распутных дам" (Shady Lady Ranch), сообщает Лента.русо ссылкой на Reuters.

По словам владельца заведения Джеймса Дэвиса, он уже потратил тысячу долларов на бензиновые чеки для щедрых посетителей и заказал новую партию чеков на эту же сумму, так как такое "бензиновое поощрение" пользуется популярностью среди посетителей заведения.

"Это просто потрясающе. Наши дела идут в гору, даже несмотря на то, что июнь и июль традиционно не самые лучшие месяцы для нашего бизнеса", - сказал Дэвис в телефонном интервью.

Он уточнил, что за 16 лет работы его заведения, на протяжении летних месяцев интерес к услугам, предоставляемым "Ранчо", всегда падал, и поэтому для привлечения клиентов ему постоянно приходилось что-то придумывать. А идея с чеками на бензин, предложенная его женой и одновременно совладелицей борделя - Бобби, оказалась настоящей находкой для Дэвиса и его предприятия.

Этим летом стоимость галлона топлива в США превысила отметку в 4 доллара, что на 38 процентов выше показателя прошлого года.