В Японии универмаг проведет акцию "все по девять тысяч долларов"

Мероприятие запланировано на 1 марта, пишет The Wall Street Journal.

Будет представлено 125 позиций, среди которых авторские плюшевые медведи, статуэтки львов из золота 24 карата, икра белуги-альбиноса в золотых контейнерах.

Также можно будет приобрести собственную скульптуру из бронзы, пишет Lenta.ru.

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Некоторые позиции ориентированы на китайских туристов, которые в 2015 году потратили в Японии около 12 миллиардов долларов на шопинг. По словам представителя компании, вне рамок мероприятия цена выставленных товаров может достигать 1,5 миллиона иен (около 15 тысяч долларов). На предметы, пользующиеся большим спросом, будет объявлен аукцион.

Это первое подобное мероприятие в универмагах сети Mitsukoshi за последние 10 лет.